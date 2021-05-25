Soylu o görüntüleri, çocuk pornosuyla kıyasladı: İşin boyutu korkunç

25 Mayıs 2021 Salı, 16:37

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarının ardından tartışmalar devam ederken, Peker'in suçlamalarının odağında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Habertürk TV'de "Açık ve Net Özel" programına katıldı.

Bakan Soylu, Sedat Peker'in videolarının fazla izlenmesiyle ilgili soruya, "Milyonlarca insan çocuk pornosu da izliyor arkadaşlar ya" şeklinde yanıt verdi.

"Milyonlarca insanın çocuk pornosu izliyor" ifadesi ise normalleştirmiş gibi bir algıya neden olması gerekçesiyle tepki çekti.

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Sözcüsü Volkan Çolakoğlu ise Bakan Soylu'nun tepki çeken ifadesi hakkında Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Çolakoğlu, “Çocuk” ve “porno” kelimelerinin aynı cümlede kullanılıyor olması bile çok yaralayıcı bir durumken, milyonlarca insan tarafından izlenen bir televizyon programında “çocuk pornosu” söyleminin yer alması bizler gibi hayatlarını çocukların güvenli geleceğini inşa etmeye adamış insanları ziyadesiyle üzmüştür" dedi.

NEDEN İŞLEM YAPILMADI?

Aralık 2019 tarihinde Prodaft tarafından çok kapsamlı bir rapor olarak 50'nin üzerinde IP'ye ait izledikleri ve indirdikleri içeriklerin yer aldığı bir rapor hazırlanarak dönemin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na sunulduğunu kaydeden Çolakoğlu, "Bu kişilerle ilgili işlem yapılmadığını biliyoruz. Ancak neden işlem yapılmadığını öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLYARLARCA DOLAR PARANIN DÖNDÜĞÜ ÇOK KARANLIK BİR AĞ"

Çolakoğlu, 'Çocuk Pornografisi'ndeki 'karanlık ağı' şu sözlerle anlattı:

“Çocuk Pornografisi” çok basit tabiri ile “Çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel haz amacıyla kullanılması ve bu eylemin video kaydı yapılarak üretilen içerikler” olarak tanımlanıyor.

Bu içerikler eskiden video kaset, cd, dvd gibi medya depolayıcılar aracılığı ile dağıtılırken, günümüzde ise dark web olarak adlandırılan internetin karanlık dünyasında yer alan “Çocuk Pornosu” siteleri üzerinden erişilmekte.“Çocuk Pornografisi” yalnızca ülkemizin değil, dünyanın bir sorunudur. Milyarlarca dolar paranın döndüğü çok karanlık bir ağdır. Çocuk pornografisi sitelerinden içerik izleyebilmek için ya ödeme yapmak gerekli ya da çocuk pornografisi içeriği yüklemek gerekli. Bu sitelere normal bir Google aramasıyla erişmek mümkün değildir. Belli referanslar gerekir, belli ödemeler yapılır. Dünyada milyonlarca insan çocuk pornografisi izliyor, indiriyor, bilgisayar ve mobil cihazlarında barındırıyor.Bu içerikleri izleyenlerin normal bir ruh sağlığında olduklarını söylemek mümkün değil. Bu içeriklere erişmek, çocuğun içerikte maruz kaldığı cinsel şiddet ve tacizi izlemek, izleyen ruh sağlığı bozuk kişi için, cinsel istismar suçuna motive eden, özendiren, yol gösteren bir uyaran olarak karşımıza çıkmaktadır. "

"TESPİT ETTİK ANCAK BİR İŞLEM YAPILMADI"

Bu pornografik içeriklere erişimin engellenmesi, erişen kişilerle ilgili yasal işlemlerin yapılması çocukları korumak adına büyük önem taşıdığını belirten Çolakoğlu, "Bu amaçtan hareketle ülkemizin önemli bilişim şirketlerinden PRODAFT ile temmuz 2020’de PEDOMAP adlı bir çalışma hayata geçirilmiştir. Bu çalışma herkesin erişimine açık bir internet sitesi üzerinden dünyanın neresinde olursa olsun “Çocuk Pornografisi” izleyen ya da içerik indiren kişileri tespit edebilen bir sistemdir. Sistemin yayına açılması sonrası Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Daire Başkanlığı, Interpol/Europol, FBI, İngiliz Polis Teşkilatı ve Alman Polis Teşkilatı sistemle ilgili veri talebinde bulunmuş ve veriler ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Devam eden süreçte Amerika, Almanya, İngiltere, Belçika, İsviçre gibi ülkelerde “Çocuk Pornografisi” izleyen ve indiren pek çok kişi ile ilgili operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda kişiye yönelik yasal işlemler yapılmıştır. Ülkemizde ise konuyla ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır."

"OLAĞAN BİR DURUMMUŞ GİBİ BİR AÇIKLAMA"

Yasalarımızda “Çocuk Pornografisi” ile ilgili bir düzenleme bulunmadığını ifade eden Çolakoğlu, TCK’de “Müstehcenlik Suçu” kapsamında işlem görmektedir. Ancak “Müstehcenlik Suçu” bu eylemleri de kapsamaktadır ve ciddi cezai yaptırımları vardır. Hangi ilde, hangi ileçede, hangi mahallede, hangi sokakta olduğunu nokta olarak bildiğimiz ve bu bilgileri ilgili kurumlarla paylaştığımız kişilerle ilgili tek bir çalışma yapılmamıştır. Çocuk alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak, polis ve jandarmanın en üst amirinin çok olağan bir durummuş gibi belirttiği “Milyonlarca insan çocuk pornosu izliyor” açıklamasına istinaden “İzleyenlerle ilgili ne yapılıyor? Tespit ettiğimiz ve ilgili makamlara ilettiğimiz kişilerle ilgili bugüne kadar ne yapıldı?” sorusunu sormak en doğal hakkımızdır" dedi.

BİLGİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

Çolakoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış olsa da, resmi kurumlarımızın talep etmesi halinde ülkemizde “Çocuk Pornografisi” izleyen ve indiren kişilerle ilgili bilgi paylaşmaya her zaman hazır olduğumuzu beyan ederiz