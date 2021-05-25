Süleyman Soylu'ya bir istifa çağrısı daha: Adalete teslim olmalıdır

25 Mayıs 2021 Salı, 15:39

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor.

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Ülkenin her yerinden kötü kokuların gelmeye başladığını, suç örgütü liderinin açıklamalarının Türkiye'nin gündemini oluşturduğunu" öne sürdü.

'DOĞRUDAN ONLARIN KORUYUCUSU OLMUŞ'

''AK Partililerin, ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini koruduğunu'' söyleyen Baş, "Suç örgütleriyle mücadele etmesi gereken Bakan, doğrudan onların koruyucusu olmuş. Bunları söyleyen, bizzat o kurdukları düzenin bir dişlisidir" dedi.

'HİÇBİR SORUYA CEVAP VERMEDİ'

Ülke için utanç verici olaylar ortaya dökülürken, iktidardan ses gelmediğini savunan Baş, Soylu'nun, katıldığı televizyon programında vatandaşların beklediği hiçbir soruya cevap vermediğini söyledi.

'ADALETE TESLİM OLMALIDIR'

Baş, "Soylu, hakkındaki iddiaların araştırılması için derhal istifa etmeli, adalete teslim olmalıdır" dedi.