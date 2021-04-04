Soylu: "Sabrımızı sınamasınlar"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Soylu, “Sabrımızı zorlamasınlar” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli amirallerin Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki bildirisi üzerine açıklamada bulundu.
Emekli Amirallere sert tepki gösteren Soylu, “Sabrımızı zorlamasınlar” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklaması şöyle:
"Gerekli açıklamaları yaptık. Yapmaya da devam ederiz ama bazen üstlenen sıfatlar, sorumluluk sahibi olmaya yetmiyor. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında tüm ilgi alanlarımızı etken alanlara döndürüyoruz. Tam bu dönemin içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar, aslen düşmanlarımızı, vesayetçilerimizi çaresiz bırakıyor. Hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor. Ve Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor. Maalesef zihinsel kodları gelişmeyenleri çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Kalıntılar doğal olarak seleksiyona uğrarlar, tarihe karışır giderler ya da temizlenirler. Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık bizim sevdamızdır. Bütün mücadelemizi bunun için gerçekleştiriyoruz. Söyleyeceğimiz cümle şudur, sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız. Ve biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi vardır. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çapaklar çıkacak mı? Maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçları üzülerek görüyoruz ki olur. Görevimiz çapakları temizlemektir."
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