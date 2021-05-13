Soylu, Sedat Peker'in işaret ettiği 'akrabanın' nikâh şahidi çıktı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 21:18

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'akrabası' vasıtasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla iletişim halinde olduğunu iddia ederek, "Cenazede akrabam Reşat Fazlıoğlu'na ne söyledin?" diye sormuştu.





Halktv.com.tr'de yer alan habere göre; Süleyman Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu 3 Nisan 2016 yılında Reşat Fazlıoğlu yeğeni Hakan Fazlıoğlu'nun Gaziosmanpaşa'da kıyılan nikahının şahitliğini yaptığı yerel medyada sitesi gophaber.com'da ortaya çıktı.





Sedat Peker'in yayınladığı 4.videoda Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharının başındaki olay olan gözaltı vakasında, gözaltına alınan kişinin de Gaziosmanpaşalı olduğunu söylemişti.