Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı ile görüştü

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ve beraberindeki heyeti kabul etti. Soylu, Yark ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşmenin ardından İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi. Basına kapalı gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede; güvenlik, asayiş ve afet konularında iş birliği ele alındı.

Görüşmede Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş yer aldı.