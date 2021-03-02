Soylu'dan deprem uyarısı: Ne yazık ki 50-100 yıllık bir zaman yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma programında yaptığı konuşmada, beklenen büyük İstanbul depremine dikkat çekerek "Herkes bilmelidir ki önümüzde 50 veya 100 yıllık bir zaman ne yazık ki yoktur" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.
2020 yılının afetler, özellikle de deprem açısından üzücü olaylara sahne olduğunu, aslında yeni bir şey yaşanmadığını, sadece birtakım döngülerin tekrarıyla karşılaşıldığını ifade etti. 1900-2000 yılları arasında Türkiye’de 70 adet büyük ve yıkıcı deprem yaşandığını hatırlatan Soylu, "1939 Erzincan depremindeki can kaybı 33 bin kişi, 1943 Tosya Ladik depreminde can kaybı 4 bin kişi, 1976 Van Çaldıran depreminde can kaybı 3 bin 840 kişidir. Bunların haricinde 1914 Burdur, 1944 Bolu, 1975 Lice, 1983 Erzurum, 1992 Erzincan depremleri de bu yıkıcı depremlerden birkaçıdır" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, depremlerden en fazla etkilenen ilin 214 sarsıntı ile İstanbul olduğunu söyledi.
“ÖNÜMÜZDE 50 VEYA 100 YILLIK BİR ZAMAN, NE YAZIK Kİ YOKTUR"
Yapılan tüm bilimsel tahlil, tahmin ve değerlendirmelerin İstanbul veya civarında büyük ve yıkıcı bir depremin uzak olmadığını gösterdiğini vurgulayan Soylu, "Elbette ki zamanı belli değil ama herkes bilmelidir ki önümüzde 50 veya 100 yıllık bir zaman ne yazık ki yoktur" dedi.
Konuşmasının devamında, Türkiye'nin bugün afetlere müdahale kapasitesi anlamında Batı’daki gelişmiş ülkeler seviyesinde olduğunu öne süren Soylu, "Bu da gayet normaldir; çünkü bizim afet riskimiz Avrupa’dan genel anlamda fazla olduğu için bu alanda daha hızlı ve stratejik davrandık. Bugün Avrupa’nın ikinci büyük deprem gözlem istasyon ağına sahibiz. AFAD Başkanlığımızın tüm Türkiye’de 27 adet lojistik, 55 adet de destek deposu var ve bunları ülke sathına etki alanlarına göre dağıttık. Kısa adı TAMP olan Türkiye Afet Müdahale Planı’nı oluşturduk. 2020’deki bütün afetlerde başarıyla uyguladık" dedi.
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