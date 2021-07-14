Soylu'dan operasyon açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik." açıklamasında bulundu.

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katılan Bakan Soylu, mezun olan askerlerin 169 bin başvurudan seçilen 5 bin kişi arasında yer aldığını belirtti.

Soylu, 22 hafta boyunca burada eğitim alan 2 bin 121 kişinin mezun olduğunu kaydederek, "Biz sizi sadece sınırlarımızın içinde altı üstü 240 kişi kalmış ve mağaralarından da çıkamayan PKK ile mücadele etmek için eğitmedik. Biz sizi sadece Ege'de, Akdeniz'de kaçakçı yakalamak için de eğitmedik. Biz sizi, insanlığın bu milletin evlatlarına ihtiyacı olduğu için eğittik. Bu dünyada merhamet, vicdan eksik kaldığı için; bu milletin mazlumun tek umudu olduğu için yetiştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini, yani 101 eylemi Allah'ın izniyle, oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik. 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük olarak tam 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Yine aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Ve uyuşturucuyla da öyle bir mücadele verdik ki geçen yıl yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar lirayı buldu." dedi.