Soylu'dan Peker'e ayrıntılı açıklama milletvekiline "gizli" yanıtı

03 Haziran 2021 Perşembe, 13:56

İstanbul İl Koruma Komisyonu’nun 10 Eylül 2020 tarihinde yaptığı toplantıda gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkındaki “Çağrı Üzerine Koruma Tedbiri”ni kaldırmasını TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvetkili Yüksel Mansur Kılınç, iki gazeteci hakkındaki koruma kararlarının neden kaldırıldığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

12 Mart 2021 tarihinde CHP’li Kılınç’ın yazılı soru önergesine yanıt veren Soylu, “korumanın uygulanması ile koruma hakkındaki tüm hususların gizlilik içerisinde sürdürüldüğünü” belirterek soruları yanıtsız bıraktı.

Soylu, gizlilik kararını Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddelerine dayandırdı.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’ın gazeteciler hakkındaki koruma kararının kaldırılması ile ilgili sorularını gizlilik gerekçesiyle yanıtsız bırakan Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in, kendisine koruma verilmesiyle ilgili sorularını ise Habertürk Televizyonunda katıldığı programda tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Bu durumu TBMM gündemine taşıyan CHP’li Kılınç, Soylu’ya şu soruları sordu:

1. Koruma hizmetlerinin yasa gereği gizlilik içerisinde yürütüldüğünü belirterek soru önergemizdeki sorulara yanıt vermezken suç örgütü liderine koruma verilmesi ile ilgili resmi bilgileri neden açıkladınız?

2. Suç örgütü liderine koruma verilmesi ile ilgili resmi bilgileri açıklayarak İçişleri Bakanı olarak Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nu ihlal etmiş olmadınız mı?

3. Milletvekilinin koruma hizmetleri ile ilgili sorularını yanıtsız bırakırken suç örgütü liderinin koruma hizmetleri ile ilgili sorularını hemen yanıtladınız. İçişleri Bakanı olarak sizin muhatabınız suç örgütü lideri mi?

4. Gizlilik içerisinde yürütülmesi gerektiğini belirttiğiniz koruma hizmetleri ile ilgili bilgileri açıkladığınıza göre yanıtsız bıraktığınız sorularımızı tekrar ederek soruyoruz. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında var olan “Çağrı Üzerine Koruma” tedbiri hangi gerekçe ile kaldırılmıştır? Sözkonusu kararın alındığı tarihin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında yaptığı açıklamalar ile aynı güne denk gelmesi tesadüf müdür?

5. Ocak 2020’de İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkarak Karadağ’a giden Sedat Peker’in yanında resmi koruması var mıydı? Var idiyse Sedat Peker ile birlikte ne kadar yurt dışında kalmıştır? Ne zaman geri çağrılmıştır?