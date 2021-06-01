Süleyman Soylu'nun 'faili meçhul cinayet yok' sözlerine HDP'den tepki
Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Faili meçhul cinayet yok" sözlerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Faili meçhul cinayet yok" sözlerini partisinin grup toplantısında değerlendirdi. Sancar, "Kendi dönemindeki cinayetler faili meçhul değil, apaçık belli. Bunlar yargılanmıyor, yargı önünde hesap sorulmuyor. Burada cinayetlerin faili belli, akıbetler belirsiz" tepkisini gösterdi.
"Kaçakçılık, uyuşturucu, petrol ve silah ticareti mi arıyorsunuz?" diye soran Sancar, "Yoksul köylünün katırlarına değil gemiciklerinize, TIR’larınıza, uçak filolarınıza bakın" ifadelerini kullandı.
Mithat Sancar'ın açıklamasının ilgili bölümü şöyle:
"ÖZEL BİR SEBEBİ VARDI"
Halkımızın kararlılığı ve haklı mücadelesi karşısında hiçbir zorba yönetimin başarı şansı yoktur, olmayacaktır. Hakkari'ye, Şemdinliye gitmemizin özel bir sebebi vardı. Derecik'te bir çoban ve arkadaşı askerin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı 15 gün önce. Hakkari'de son 5 yılda 15 sivil kolluk güçlerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.17 sivil yaralandı. Biz de halkımızın sahipsiz olmadığını göstermek halkımızla kucaklaşmak amacıyla gittik. Kürt halkı sahipsiz değildir. Bu zorbalığı alt edecek birikime ve inanca da sahiptir.
"FAİLİ MEÇHUL DEĞİL, APAÇIK BELLİ"
İçişleri Bakanı da geçenlerde kendi döneminde faili meçhul cinayet olmadığını, işkence yapılmadığını söyledi. Doğrusu şu: Kendi dönemindeki cinayetler faili meçhul değil, apaçık belli. Bunlar yargılanmıyor, yargı önünde hesap sorulmuyor. Burada cinayetlerin faili belli, akıbetler belirsiz. Biz onu da adaletle belirtli hale getirmek için yürütüyoruz mücadelemizi.
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