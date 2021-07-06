Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı

06 Temmuz 2021 Salı, 09:26

Korkusuz gazetesi yazarı ve Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "çok yakın bir kaynağı" ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Takan'ın kaynağına dayandırdığı kulise göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa etmesi için AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile mesaj gönderdi. Soylu ise, Binali Yıldırım'ın mesajı hakkında, "Binali bey benim muhatabım değil. Tuzak olup olmadığını nereden bileyim?" şeklinde tepki gösterip 'ortada kaldığını' ifade etti.

Binali Yıldırım ile mesaj gönderilmesine tepki gösteren Soylu da, "Beyefendi istifamı istiyorsa bana neden kendisi doğrudan söylemiyor. Beyefendi yüzüme söylese hiçbir saniye beklemeden istifa ederim. Üstelik ben bunun bir tuzak olmadığını nereden bileyim. Binali bey benim muhatabım değil. Onun sözlerinin bende hiçbir hükmü yok. Binali beye inanıp istifa etsem sonra beyefendi de bana ben mi sana istifa et dedim dese ne olacak?.. Tuzak olup olmadığını nereden bileyim? Diğer taraftan da sayın Devlet Bahçeli, bana sormadan hiçbir hareket yapma. Sakın ha istifa etme mesajları gönderiyor. Ortada kaldım" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.