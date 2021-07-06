Uğur Dündar, Soylu'nun Cumhuriyet'e 1 milyonluk dava açmasını değerlendirdi
Gazeteci Uğur Dündar ve CHP'li Fikret Şahin, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu'nun Tele 1 ekranlarında yayınlanan programında İçişleri Bakanı Soylu'nun Cumhuriyet gazetesine 1 milyonluk dava açmasını değerlendirdi.
Tele 1 ekranlarında Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programına konuk olan gazeteci Uğur Dündar ve CHP Milletvekili Fikret Şahin, Cumhuriyet gazetesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açılan soruşturma hakkında değerlendirmede bulundu.
Açılan davaya yönelik Uğur Dündar, "Gazetecileri hedef almak yerine SBK'nın kendisine gelip gelmediğine belgeleriyle görüntüleriyle cevap vermeliydi" dedi. Dündar, sözlerine, "(Soylu) Kendisine yönelik tüm iddiaları, bir basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirmeliydi. Suskun kalıp dava açmak 'sükût ikrardan gelir' deyimini ne yazık ki haklı çıkartıyor. Onun gibi deneyimli bir siyasetçinin yapması gereken, Batı'da hemen hemen her gün gördüğümüz, şeffaf ve hesap verebilir olmaktır. Siyasetçi için başka yol yok" şeklinde devam etti.
Gazeteci Uğur Dündar, Tele 1 ekranında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ne 1 milyon liralık dava açmasını değerlendirdi: "Gazetecileri hedef almak yerine SBK'nın kendisine gelip gelmediğine belgeleriyle görüntüleriyle cevap vermeliydi" pic.twitter.com/cdmv6q1miq— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 5, 2021
Cumhuriyet gazetesi haberlerinin tarafsızlığına değinen Uğur Dündar, "Köşe yazarları siyasi görüşlere sahip olabilirler ama haberleri tamamen objektiftir, ilkelidir, fikri hürdür" dedi.
Tele 1 ekranında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ne 1 milyon liralık dava açmasını değerlendiren Uğur Dündar'dan Cumhuriyet yorumu: "Köşe yazarları siyasi görüşlere sahip olabilirler ama haberleri tamamen objektiftir, ilkelidir, fikri hürdür" pic.twitter.com/KI0AHKMrrJ— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 5, 2021
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