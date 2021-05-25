Soylu'nun konuk olduğu programa katılan Merdan Yanardağ açıklama yaptı

Habertürk'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorularını yönelten Merdan Yanardağ program çıkısı açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 01:31
Soylu'nun konuk olduğu programa katılan Merdan Yanardağ açıklama yaptı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları hakkında bir çok soruyu yönlendiren gazetecilerden TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, program çıkışı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama:



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