Soylu'nun konuk olduğu programa katılan Merdan Yanardağ açıklama yaptı

25 Mayıs 2021 Salı, 01:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları hakkında bir çok soruyu yönlendiren gazetecilerden TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, program çıkışı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Haber Türk'ten çıktık.. Programın yönetimi ve kurgusu kötüydü. Sorularımı imkan ısrarla sordum.. sorduk. Ancak, Soylu genellikle yanıt vermedi.. Başka alanlara kaydı.. Sorularımız bakidir. Böyle yapacağı ihtimal dahilindeydi. Göze aldık.. — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) May 24, 2021



