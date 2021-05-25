Soylu taraftarları Habertürk binası önünde toplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapmak üzere Habertürk'te yayına çıktı. Çıkışta bina önünde toplanan bir grup, Soylu lehine tezahürat yaptı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 00:35
Soylu taraftarları Habertürk binası önünde toplandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu akşam Habertürk'te ekrana çıktı. Çete lideri Sedat Peker'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara yönelik soruları cevaplaması beklenen Soylu, yaklaşık üç saat boyunca birçok konu hakkında konuştu.

Sosyal madyada Soylu'nun cevaplaması gereken soruları cevaplamadığına yönelik yüzlerce eleştiri paylaşımı yapılırken gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş, Mehmet Akif Ersoy ve programı yöneten Kübra Par da eleştirilerden nasibini aldı. 

Program sırasında Merdan Yanardağ, Soylu'ya "Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?" sorusunu yöneltti. 

Soylu, Yanardağ'a kendisini yalnız hissetmediğini ve bunu herkesin göreceğini belirtti. 

Programın sonlanmasının ardından kalabalık bir grup salgın önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Habertürk  binası önünde toplandı. "Bu kadar soysuza bir Soylu yeter" diye tezahürat yapan grubu selamlayan Soylu, "Allah bizi utandırmasın" deyip aracına bindi. 



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