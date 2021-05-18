Süleyman Soylu’nun ‘yakıştı mı yakıştı’ dediği 20 milyonluk konağı yandaş yaptı

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Yakıştı” ifadesi ile duyurduğu Beypazar Hükümet Konağı projesini 19 milyon 750 bin liraya üstlenen şirketin yöneticisinin, Soylu’nun 2019 seçimleri sırasında seçim bürosunun açılışını yaptığı AKP’li Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın yeğeni Remzi Öntaş olduğu ortaya çıktı. Başkan İsmail Öntaş, aynı zamanda Remzi Öntaş’ın babası Ahmet Öntaş ile bir inşaat şirketinin de ortağı.

Bakan Soylu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Beypazarı Hükümet Konağı’nın hizmete hazır olduğunu belirtti. Soylu, konağın fotoğraflarını da kullandığı paylaşımda “Yakıştı mı Yakıştı” etiketini kullandı. Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, “Covid-19 salgını sürecinde yurttaşlara yeterli destek sağlanamazken yeni bir hükümet konağı inşa edildiğini” belirterek tepki gösterdi. Konak projesini üstlenen şirket ise “tanıdık” çıktı.

BAŞKANA UZANAN YOL

2018’de pazarlık usulü yapılan ve 16 katılımcının teklif verdiği ihaleyi, 19 milyon 750 bin lira teklif ile “Taşhan Yapı Mühendislik” kazandı. Söz konusu şirketin sahibi olan Remzi Öntaş ise AKP’li Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın yeğeni çıktı. Remzi Öntaş’ın babası Ahmet Öntaş, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın kardeşi. Bakan Soylu, 2019’daki belediye başkanlığı seçimleri öncesi Nallıhan’da, Başkan Öntaş’ın seçim bürosunun açılışına katılmıştı.

Öte yandan, Remzi Öntaş, sosyal medya hesabına göre “Öntaş İnşaat ve Ticaret” adlı şirketin de “sahibi”. Ticaret Bakanlığı verilerine göre söz konusu şirketin iki yöneticisi bulunuyor. Biri Remzi Öntaş’ın babası Ahmet Öntaş, diğeri ise Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş. Şirketin internet sitesinde ise şirketin, başta Mili Eğitim Bakanlığı olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştığı vurgulanıyor. Sitenin “Projeler” kısmında ise şirketin, birçoğu Nallıhan’da bulunan okullar olmak üzere Ankara’nın Beypazarı, Çamlıdere, Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut gibi ilçelerinde okul, yurt, jandarma karakolu, okul pansiyonu, huzurevi ve spor salonu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin projeleri üstlendiği görülüyor.