İhale AKP'liye verildi, etkinliğe yandaşlar çağrıldı
AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük bölümü iktidara yakın isimlerin yer alacağı etkinlikleri düzenlemesi için AKP Kocaeli Teşkilatı eski il yöneticisi Gökhan Meriç’in şirketi ile 612 bin TL’ye el sıkıştı.
Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aralarında Hülya Koçyiğit ve Erhan Afyoncu ile AKP Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın da olduğu, büyük bölümü iktidara yakın isimlerin katılacağı etkinlikler için 612 bin TL’yi gözden çıkardı.
İdarenin, 2021 yılında kent genelinde yapılacak organizasyonlar için açtığı ihalede, iş birliği yapılacak isimler teker teker sıralandı.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Periyodik Kültürel Etkinlikler ile Tanıtım ve Duyuru Çalışmaları” için ihale açtı. Sözleşmesi 612 bin TL karşılığında imzalanan ihale kapsamında yapılacak etkinliklere katılacak isimler dikkati çekti. İhale dosyasında sıralanan isimlerin tamamına yakının iktidara yakın isimlerden oluştuğu belirlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 2021 yılı içinde düzenlenecek toplam sekiz adet seminer, panel, konferans ile söyleşi gibi etkinliklere katılmasını istediği isimlerden bazıları İlber Ortaylı, Hülya Koçyiğit ve Ender Saraç oldu.
İdarenin yarım milyon lirayı aşkın para harcadığı ihale kapsamında etkinlik düzenlemek istediği isimler bunlarla da sınırlı kalmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Mehmet Görmez, AKP Milletvekili Leyla Şahin Usta ile AKP Milletvekili ve eski bakan Nabi Avcı’yı da etkinliklerinde görmek istediği isimler arasında sıraladı. İktidara yakın haberleri ile bilinen Star Gazetesi’nin yazarı Sibel Eraslan adı da ihale dosyasına yazıldı.
İhale dosyasında isimleri belirtilen kişilerin Kocaeli’nde düzenleyeceği etkinliklere ait konuların idarece belirleneceği bildirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait mekanlarda düzenlenecek etkinliklerin gerçekleştirilmesine ilişkin tüm kişilerin “Her türlü giderinin” yüklenici tarafından karşılanacağı belirtildi.
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