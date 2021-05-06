Sözcü Ongun'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor" sözleri hakkında açıklama
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı Hilal Apartmanı hakkındaki sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, "İBB, İstanbul’daki riskli bölgelerde ücretsiz bina testleri yapmakta, ne yazık ki bazı bina sakinleri de buna izin vermemekte. İBB Başkanımızın, Zeytinburnu’ndaki uyarısı herhangi bir kamu kurumu için değil vatandaşlarımız içindir" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü (İBB) Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İBB, İstanbul’daki riskli bölgelerde ücretsiz bina testleri yapmakta, ne yazık ki bazı bina sakinleri de buna izin vermemekte. İBB Başkanımız, Zeytinburnu’ndaki açıklamasında bunu kastetmiş ve ikazda bulunmuştur. Uyarı herhangi bir kamu kurumu için değil vatandaşlarımız içindir."
İBB, İstanbul’daki riskli bölgelerde— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 6, 2021
ücretsiz bina testleri yapmakta, ne yazık ki bazı bina sakinleri de buna izin vermemekte. İBB Başkanımız, Zeytinburnu’ndaki açıklamasında bunu kastetmiş ve ikazda bulunmuştur. Uyarı herhangi bir kamu kurumu için değil vatandaşlarımız içindir.
NE OLMUŞTU?
?Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın enkazında inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili Twitter'dan şunları açıklamıştı:
"Zeytinburnu'nda yıkılan binada can kaybı olmaması büyük bir şans. Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor. Deprem bu şehrin gerçeği, kimsenin böyle bir lüksü yok. Acil iş birliğine ihtiyacımız var."
İstanbullulara çağrıda bulunuyorum— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2021
Zeytinburnu'nda yıkılan binada can kaybı olmaması büyük bir şans. Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor. Deprem bu şehrin gerçeği, kimsenin böyle bir lüksü yok. Acil iş birliğine ihtiyacımız var. pic.twitter.com/y8QvNCz0TN
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