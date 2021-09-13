SPD liderinden Alman-Türk ilişkilerine ilişkin açıklama: Kardeş partinin faaliyetleri engelleniyor
Sosyal Demokrat Parti (SPD), 26 Eylül'de gerçekleşecek Almanya Genel Seçimleri için yapılan anketlerde ilk sırada yer alıyor. Partinin Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans, Almanya-Türkiye ilişkileri hakkında Deutsche Welle Türkce’ye konuştu. Walter-Borjans, AB üyelik müzakereleri ve SPD'nin kardeş partisi CHP hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
SPD şu anda Heiko Maas ile Alman hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'nı yönetiyor. Sosyal Demokratlar seçimi kazanırsa, Almanya dış politikası ve Türkiye ile ilişkiler üzerindeki etkisinin büyük olacağı öngörülüyor.
Walter-Borjans, "Türkiye'de demokrasi alanında kaydedilen olumsuzlukları görmezden gelemeyiz” diyen Walter-Borjans, bu gelişmelerin Türkiye'nin AB üyeliği konusunda olumsuz etkisi olacağını söyledi. Alman siyasetçi, bunun demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenler için adil olmayan bir tutum olacağını söyledi.
Buna rağmen Türkiye'nin ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser olan SPD’li siyasetçi, sorunların konuşarak çözülebileceğini söyledi. SPD’nin Türkiye'ye büyük ilgisi olduğuna dikkat çeken Walter-Borjans, "Biz hep şunu söyledik, görüşmeleri durdurmanın bir mantığı yok” diye konuştu.
"KARDEŞ PARTİNİN FAALİYETLERİ ENGELLENİYOR"
SPD’nin parti dergisi “Vorwärts”e göre, SPD'nin kardeş partisi olan CHP'ye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Walter-Borjans, Türkiye’de SPD’nin kardeş partisinin faaliyetlerinin engellendiği söyledi. Alman siyasetçi, Türkiye'deki siyasi ortamın Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri de negatif etkileyeceğini kaydederek, "Geçmiş hep bize şunu göstermiştir; fikir oluşumları ne kadar tek bir siyasi parti ya da gruplaşma ile sınırlandırılırsa geçerli kurallar da o denli değişken olabilir. Bu da yatırımcılar için önemli" dedi.
"GELİNİM DE TÜRK"
Walter-Borjans, Deutsche Welle ile yaptığı röportajda Türkiye ile olan kişisel ilişkisinden de bahsederek, 20 yıldır Türk-Alman İş Derneği’yle yakın bir temas içinde olduğunu söyledi. SPD siyasetçisi ile Türkiye arasındaki ilişki sadece siyasi ya da ekonomik değil. Walter-Borjansa son olarak, "Gelinim de Türk. Adı Alev Borjans" diye konuştu.
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