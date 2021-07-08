SPK'dan, 'kripto para' haberine yalanlama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bazı sosyal medya mecraları ve internet sitelerinde kurul başkan yardımcısı Ali İhsan Güngör’ün kripto varlıklara ilişkin olarak Türkiye'de yürütülen yasal düzenlemenin detayları hakkında bilgi verdiği ve fiyat manipülasyonlarına karşı denetleyici ve önleyici mekanizmaların kurulacağını ifade ettiği şeklindeki haberleri yalanladı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı’ başlıklı etkinlikte konuşan SPK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, düzenleyici otoritenin kripto para piyasaları üzerinde bazı çalışmalar yürüttüldüğünü açıkladığı iddia edilmişti.
'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'
SPK tarafından yapılan açıklamada, "Kurul başkan yardımcımız Ankara Üniversitesince 'Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı' temasıyla düzenlenen çalıştayda kripto varlıklara ilişkin olarak uluslararası kuruluşların çalışmaları, potansiyel düzenleme alanları ve bunların zorluklarıyla ilgili bilgiler paylaşmış olup, ülkemizdeki düzenleme çalışmalarının içeriği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Sosyal medya mecralarında ve haber sitelerinde bu konuda yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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