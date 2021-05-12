Spor hukukçuları isyan etti: TFF suç işliyor!

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:01

TFF Süper Lig kulüp başkanlıklarına gönderdiği yazı ile, Süper Lig Kulüplerinin uluslararası müsabakalar ile yabancı futbolcu ve teknik görevlilerle yapacağı sözleşmelerde İtalya’da bulunan Gallavotti Bernardini & Partners hukuk firması ile 3 Mart 2022’ye kadar sözleşme imzaladığını, anlaşma uyarınca ilgili hukuk firmasının Süper Lig kulüplerine “hukuki danışmanlık” hizmeti vermesi halinde ücretinin TFF tarafından karşılanacağını bildirmesine yönelik tepkiler büyüyor.

Ünlü spor hukukçları Özgür Kılıç ve Mehmet Sait Uğur, konunun avukatlık meslek kuralları ile rekabet yasasına aykırı olduğunu söylerken TFF yetkililerinin hapis cezası başta olmak üzere bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan avukat Kılıç, TFF'nin, ülkede yüzlerce spor uzmanı hukukçu dururken, İtalyan firma ile anlaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Spor hukukçuları ayrıca rekabet kuruluna da başvurduklarını bildirdi.

Kılıç ve Uğur şu açıklamayı yaptı:

"1- TFF böyle bir anlaşmayla bir büroyu diğerlerinden öne çıkararak ve fiyat kırarak diğer avukatların hizmet vermesinin önünü kesiyor. Avukatların ve avukatlık bürolarının/ firmalarının, kulüplere vereceği hizmetler açısından faaliyetleri zorlaştırılmaktadır. Hiç şüphesiz ki TFF'nin İtalyan hukuk firması ile yaptığı bu eylemi Rekabet Kurulu tarafından bir ön araştırmaya veya soruşturma konu olacaktır ve ceza alması muhtemel gözükmektedir. Kaldı ki bunu yabancı bir firma üzerinden yapıyor. Türkiye’de hizmet veren uluslararası alanda tanınmış birçok spor hukukçusu CAS hakemi varken bu deneyimlerin heba edilerek bu hizmetin yurtdışından alınması Türkiye’deki spor hukukuna zarar verecektir. Böyle bir hukuki destek sunmak isteniyorsa TFF Kulüplerin, futbolcuların ve diğer paydaşların hukuki hizmet ücretlerini ayrı ayrı karşılayabilir. Bu yöntemle de Federasyon Spor Hukuku uygulamasının gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olabilir.

2- Bu hizmeti yalnızca kulüplere sağlayarak eşitlik ilkesine aykırı hareket ediyor. Bu tek taraflı uygulama ile yabancı futbolcular dışlanarak TFF’yi karşılarında bulacaklar. TFF futbolu yöneten kurum olarak Türkiye’deki bütün futbol paydaşlarına karşı tarafsız ve eşit mesafede olmalı.

3- TFF bu hizmet alımıyla Avukatlık Kanunu’nun iki maddesini ihlal ediyor. Avukatlık Kanun’u madde 48’e göre TFF, tarafı olduğu danışmanlık sözleşmesi ile İtalyan hukuk firmasına Türkiye'den müvekkil bulması konusunda kolaylık sağlamakta ve aracılık etmektedir. Kulüpleri ücretsiz danışmanlık ve indirimli hukuki hizmet fiyatlarıyla İtalyan firmaya yönlendiriyor. Bu maddenin karşılığı ise 6 ay ila 1 yıl arası hapis cezası. TFF’nin hapis cezası ile cezalandırılabilecek bir uygulamaya imza atması da bu mesele en iyi niyetli yaklaşımla hata bile olsa, Türkiye'de spor yönetiminin ne kadar kötü bir halde olduğunu göstermektedir."