Spotify George Floyd’un anısına 8:46 dakikalık sessizlik uygulayacak

02 Haziran 2020 Salı, 13:23

webtekno.com’da yer alan habere göre, Spotify, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devleti’ndeki bazı ırkçı polislerin yaptırımı sebebiyle yaşamını kaybeden ABD vatandaşı George Floyd’un anısına platformda yer alan çalma listeleri ve podcast yayınlarına 8 dakika 46 saniyelik bir süreyle ara verecek.



Spotify tarafından uygulanan bu sessizlik müzik endüstrisinde polis şiddeti ve ırkçılığı protesto eden Blackout Tuesday (Karanlık Salı) hareketinin bir parçası. Atlanta Records prodüksiyon şirketi pazarlama şefi Jamila Thomas ve firmanın eski çalışanlarından Brianna Agyemang tarafından başlatılan bu harekete birçok müzik şirketi de destek veriyor.

TÜM SOSYAL MEDYA YAYINLARINI DURDURACAK



Blackout Tuesday her yıl 2 Haziran tarihinde siyah insanların haklarını ve eşitliğini desteklemek adına insanların bir araya geldiği ve düşüncelerini paylaştığı bir hareket. Spotify da bu harekete destek vermek ve insanlara farkındalık kazandırmak adına yapacağı sessizlik uygulaması ile ırkçılık, adaletsizlik ve eşitsizlikle mücadele etmek ve birçok siyah iş ortaklarıyla birlikte bu adaletsizliğe dur demek istediğini belirtiyor.

Platformda uygulanacak olan 8 dakika 46 saniyelik sessizlikle beraber Spotify, tüm sosyal medya yayınlarını durduracağını ve bütün içerik logolarını siyaha bürüyeceğini belirtiyor. Firma aynı zamanda ırkçılık ve adaletsizlikle mücadele için çalışmalar yürüten kuruluşlara bağışta bulunacağını da açıkladı.