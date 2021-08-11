Galatasaray, Tahkim Kurulu hakkında suç duyurusunda bulundu
TFF Tahkim Kurulu’nun Oğulcan Çağlayan’a lisans verilmesini reddetmesinin ardından Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray, “Görevi Kötüye Kullanma” suçu sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nda yer alan 7 üyeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti.
7 üye hakkında soruşturulma açılması ve cezai işlem uygulanması talep edildi.
Suç duyurusunda, Galatasaray’a verilen 1 milyon 200 bin Avro’luk para cezasının kesinleşmemesi sebebiyle Rizespor’a ödeme yapılmamasının ve transfere engel borç olarak kabul edilmemesinin talep edildiği, buna rağmen TFF’nin transfer yasağı verdiği ve bu yasağın şirketin hesaplarına konulan blokaj nedeniyle anlaşıldığı ifade edilirken kararın TFF tarafından tebliğ edilmediği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Çaykur Rizespor, Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan transferi hakkında TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na “usulsüz transfer” gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu.
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor’a 1 milyon 200 bin Avro tazminat ödemesine karar vermişti.
Galatasaray, bu kararı mahkemeye taşırken Rizespor’un başvurusu sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkartmamıştı.
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