St. Johnstone'da Callum Davidson ve Jason Kerr, Galatasaray maçı öncesi konuştu
UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak olan St. Johnstone'da teknik direktör Callum Davidson ve Jason Kerr, basının sorularını yanıtladı.
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda yarın Galatasaray'a konuk olacak St. Johnstone'da teknik direktör Callum Davidson ve futbolculardan Jason Kerr, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a karşı oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson,"Galatasaray, PSV Eindhoven maçının ardından hayal kırıklığına uğradı. Tüm gücünü bu maça verecektir. O yüzden yarın iyi savaşmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın yeni transferlerini izleyemememiz bizim için dezavantaj olacak. Biz de kadromuza 2-3 oyuncu katmak istedik fakat zaman el vermedi. Türkiye'ye gelip oynamak bizim için çok önemli bir konu. Galatasaray, prestijli ve güçlü bir takım. Tutkulu bir taraftarları var. Geçen senenin videolarını da izledik. Taraftarlarının karşısında çok başarılı bir takım oluyor. Maçlara farklı formasyonlarda çıkıyorlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
KERR: "GALATASARAY'I ZORLAMAYA GELDİK"
Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olduğunu belirten Jason Kerr ise, "Galatasaray'a karşı oynamak oldukça heyecan verici. Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi. Bu maça iyi hazırlandık. Heyecanla maçı bekliyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Fakat bizim kadromuz da iyi. Geçen seneyi yüksek bir performansla bitirdik. Buraya test maçından ziyade, Galatasaray'ı zorlamaya geldik. Galatasaray özelinde bir oyuncuya odaklanmadık. Onlar iyi, kompakt bir takımlar. Odaklandığımız özel bir oyuncu yok" diye konuştu.
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