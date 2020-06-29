Starbucks da reklam boykotuna katıldı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 09:17

Nefret ve ayrımcılık içeren söylemler gerekçesiyle sosyal medyaya reklam vermeyi durduran şirketler arasında uluslararası kahve zinciri Starbucks da katıldı. Coca-Cola, Unilever ve P&G’nin ardından bir başka dünya devi Starbucks da sosyal medya reklamlarını bir süreliğine durdurma kararı aldı.

ABD merkezli uluslararası kahve zinciri Starbucks, dün yaptığı açıklamada, tüm sosyal medya platformları için reklam vermeyi durdurduklarını, nefret suçlarının yayılmasına son vermek için medya partnerleri ve sivil hak örgütleriyle birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Starbucks, reklamları ne kadar süre için durdurduğunu açıklamadı. Öte yandan, CNBC’ye konuşan bir şirket yetkilisi, kararın Google’a ait Youtube’u kapsamadığını belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, nefret söylemine karşı daha fazla şey yapılması, iş dünyası ile politika yapıcıların gerçek değişim için bir araya gelmesi gerektiğine işaret edildi.