Stefano Denswil, Trabzonspor’un 9. transferi oldu

24 Ağustos 2021 Salı, 12:24

Süper Lig’in ilk iki haftasında iki galibiyetle başlayan Trabzonspor’da, bir taraftan da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-mavililer, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’da forma giyen Stefano Denswil ile anlaşma sağlayarak şehre getirdi. Bu transferle birlikte Trabzonspor bu sezonki 9. transferini gerçekleştirdi.

Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, daha önce İtalya’nın Parma Kulübü’nden Gervinho ile 2 yıl, Roma’dan Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bordo-mavililer, iki oyuncunun transferinin ardından İsveç’in Göteborg Kulübü’nden Marek Hamsik’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kasımpaşa’dan Koita ve Andreas Cornelius’nun ardından Siopis’i de renklerine bağlarken, son olarak Stefano Denswil’i kadrosuna katmak için oyuncuyu Trabzon’a getirdi.

Bordo-mavililerin transferi gün içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Trabzonspor, yerli oyuncu transferi olarak da Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı’yı renklerine bağlamıştı.



