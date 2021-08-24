Stefano Denswil, Trabzonspor’un 9. transferi oldu
Süper Lig’de son 5 sezonun en iyi ilk iki hafta başlangıcını yapan Trabzonspor, bir taraftan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer stoper ve sol bek mevkiilerinde oynayan 28 yaşındaki Hollandalı oyuncu Stefano Denswil’le anlaştı.
Süper Lig’in ilk iki haftasında iki galibiyetle başlayan Trabzonspor’da, bir taraftan da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-mavililer, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’da forma giyen Stefano Denswil ile anlaşma sağlayarak şehre getirdi. Bu transferle birlikte Trabzonspor bu sezonki 9. transferini gerçekleştirdi.
Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, daha önce İtalya’nın Parma Kulübü’nden Gervinho ile 2 yıl, Roma’dan Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bordo-mavililer, iki oyuncunun transferinin ardından İsveç’in Göteborg Kulübü’nden Marek Hamsik’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kasımpaşa’dan Koita ve Andreas Cornelius’nun ardından Siopis’i de renklerine bağlarken, son olarak Stefano Denswil’i kadrosuna katmak için oyuncuyu Trabzon’a getirdi.
Bordo-mavililerin transferi gün içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Trabzonspor, yerli oyuncu transferi olarak da Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı’yı renklerine bağlamıştı.
Video Haberler
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
- İETT otobüsünde şoke eden manzara
- İstanbul’da bıçaklı kavganın görüntüleri kamerada
- Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı
- Polise hakaret etmişti, TBMM'deki konuşması gündem oldu