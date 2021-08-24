Trabzonspor, Avcı ile yenilmezlik serisini sürdürüyor
Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de en son geçen sezonun 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a yenilen Trabzonspor, dünkü Sivasspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 14 maça çıkarttı.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini de sürdürdü.
Teknik direktör Avcı yönetiminde Süper Lig'de en son geçen sezonun 29. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 14 maçı kaybetmedi.
Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 14 maçında 6 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.
Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 169 gündür bileği bükülmedi.
İDDİALI BAŞLANGIÇ YAPTI
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde geçen sezon ligin ilk 2 haftasında 1 puan toplayabilen bordo-mavililer, bu sezon 6 puan elde ederek şampiyonluk yolunda iddialı olduğunu gösterdi.
Geçen sezon sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilip deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamayan Karadeniz ekibi, bu sezon Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanından 5-1, sahasındaki Demir Grup Sivasspor maçından ise 2-1 galip ayrıldı.
Trabzonspor, geçen sezon ilk 2 hafta sonunda 15. sırada yer alırken, bu sezon 2. haftayı averajla 2. sırada kapadı.
SON 6 SEZONUN EN İYİSİ
Karadeniz ekibi, son 6 sezondaki en iyi ilk 2 haftayı geçirdi.
Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonundaki 6 puanlık performansının ardından ikinci haftalar itibarıyla 2016-2017'de 3, 2017-2018'de 4, 2018-2019'da 3, 2019-2020'de 4, 2020-2021'de ise 1 puan elde etmişti.
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