Suarez Atletico ile şampiyon oldu, Barcelona'ya isyan etti!

23 Mayıs 2021 Pazar, 09:23

Atletico Madrid, 7 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşırken Barcelona'dan ayrılarak Atletico'ya adım atan Luis Suarez attığı 21 golle takımının zafere ulaşmasında büyük rol oynadı. Suarez yılın futbolcusu da oldu.

Zafer sonrası saha içinde ağlayan 33 yaşındaki yıldız, "Barcelona benim değerimi bilmedi, beni küçümsediler. Atletico bana bir fırsat vermek için kapılarını açtı. Bana güvendiği için bu kulübe her zaman minnettar olacağım. Çok acı çektim. Eşim, çocuklarım... Onlar da benimle birlikte günlerce acı çekti. Çok zordu. Ve şampiyonuz..." ifadelerini kullandı.