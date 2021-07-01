Süleyman Özışık'tan AKP'yi karıştıracak açıklamalar: Cora'yı hedef aldı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 15:04

Özışık'ın, Soylu'ya ve bazı mercilere dosya götürdüğü iddiası TBMM'de tartışma konusu oldu. AKP adına konuşan Trabzon Milletvekili Salih Cora, Süleyman ve Hadi Özışık'a isim vermeden "Ne idüğü belirsiz kişiler" ifadeleriyle andı.

'Ne idüğü belirsiz kişi' sözlerine bozulan Süleyman Özışık, AKP'li Cora'yı da hedef alan bir video yayımladı. Özışık videoda AKP'lilere ve Salih Cora'ya sert sözlerle yüklendi. AKP'lilerin hakkındaki iddialar karşısında sessiz kalmasını eleştiren Özışık, Cora'ya da, "Salih bey size milyon kere yazıklar olsun. Ne idüğü belirsiz de sizsiniz" ve "Sizin bu yaptığınız, mertliğe, dürüstlüğe adamlığa sığmaz. Szi böyle, adam sata sata partide adam bırakmadınız. Yarın Erdoğan hakkında da böyle bir iddia ortaya atılsa, siz onu da arkanızda bırakıp gidersiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP'lilere sert eleştiriler yönelten Özışık'ın sözleri şöyle:

"AK Parti'nin bir Trabzon milletvekili var Salih Cora... Benim videolarımı sayısız açıklamamı izlememiş ben kendimi paralıyorum... Salih Cora isimli kişi Türkiye gündeminden ne kadar uzaksa, gündemi herhalde hiç takip etmiyor, nasıl bir milletvekiliyse, dönüyor diyor ki HDP'lilere 'Ne idüğü belirsiz bir kişinin iddiaları üzerinden bize saldırıyorsunuz' diyor. Salih bey size milyon kere yazıklar olsun. Ne idüğü belirsiz de sizsiniz. Türkiye'den biraz haberiniz olsun ülke gündeminden haberiniz olsun.

Daha önce benim videolarımı paylaşıyordunuz, daha önce 'helal olsun Süleyman Özışık' diye destekliyordunuz. Bana sormadan 'Ne idüğü belirsiz bir kişi diyorsunuz' tekrar ediyorum ne idüğü belirsiz kişi sizsiniz. Ama bana sorabilirdiniz. Bana sormadan, 'Ne idüğü belirsiz bir kişi' diyorsunuz. Tekrar ediyorum, ne idüğü belirsiz bir kişi sizsiniz. Siz ve sizin gibiler hakkında bugüne kadar 1 milyon iddia orta atıldı. Süleyman Özışık hepsinde yanınızda durdu. Süleyman Özışık'ın üzerine bir tane iftira atıldı... Sizin bu yaptığınız, mertliğe, dürüstlüğe adamlığa sığmaz. Sizi böyle, adam sata sata partide adam bırakmadınız. Yarın Erdoğan hakkında da böyle bir iddia ortaya atılsa, siz onu da arkanızda bırakıp gidersiniz. Ben AK Partililerin bunun yalan olduğunu bile bile bir tek kelime söylememesini anlamıyorum.

Bakın size bir şeyi samimiyetle söyleyeyim, ben şu olaylar ortaya çıktıktan bu yana en büyük darbeyi en çok tekmeyi kimlerden yiyorum biliyor musunuz? AK Partililerden... Bu günler geçer biz tekrar yüz yüze geliriz öyle yapın ki yüzünüzü kaldırıp yüzüme bakacak yüzünüz olsun. TBMM Genel Kurulu’nda, OHAL Komisyonu ile ilgili HDP grubunun verdiği önerge üzerine partimiz adına konuşma yaptım. Muhalefetin siyaset tarzı; ‘ben lafı ortaya atarım, üstüne alan alır.’