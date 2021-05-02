Soylu, böyle savundu: Cep telefonlarından önce adalet tecelli etmiyor muydu?

02 Mayıs 2021 Pazar, 11:55

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis müdahalesi sırasında görüntü ve ses kaydı alınmasının yasaklanmasını içeren genelgesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada, cep telefonlarından önce adalet tecelli etmiyor muydu?" diye sordu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Soylu, tartışma yaratan genelgeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BU NORMAL BİR İNSAN DAVRANIŞLI DEĞİL"

Ben yine çok objektif bir değerlendirme yapıyorum orada. Kişisel Verileri Koruma Kurulu var. Öbür tarafta da Danıştay var. Burada müracaat etme hakkı esas. Ama diyorsanız ki herkes polisin karşısına geçsin, polis bir işlemi yaparken veya tapucu bir işlemi yaparken veya bir memur bir işlemi yaparken, hatta siz yolda yürürken... Hanımefendi siz yolda yürürken birisi gelip sizi telefonla taciz ederse... Buradaki arkadaşlarımız aynı yorumu yaparlar mı acaba? Peki siz bundan mutlu mu olursunuz? Memnun mu olursunuz? Bu doğru bir şey değil. Beni bağışlayın ama bu normal bir insan davranışlı değil. Anlaşılıyor ki dünyada cep telefonları olmadan adalet tecelli etmemiş bu zamana kadar. Yani hiç bir zaman tecelli etmemiş...

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Anlaşılıyor ki sayın Kılıçdaroğlu bu genelgeyi hiç okumamış, bu genelgenin hiç özüne bakmamış, burada anayasanın 20 maddesine hiç bakmamış, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun veya kişisel verilerin neyi ifade ettiğini, bir birey için neyi ifade ettiğini hiç şey yapmamış. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki bakışları siyasal perspektif bakışlarıdır. Bizim Trabzon'da memlekette güzel bir fıkra vardır "Temel anasını görmesin" bakışlarıdır. Yani bunların nesnel, doğru, objektif bir değerlendirmeden yoksun olduğu apaçık ortadadır.

EMNİYET GENELGESİ

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği", ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade ediliyor.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.



