Peker’in tanık gösterdiği polislere ne oldu?

11 Mayıs 2021 Salı

Ne hallere geldik. Milyonlarca kişi nelerin saklandığını öğrenmek için organize suç örgütü yöneticisi Sedat Peker’in videolarını izliyor. Sırasıyla, AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, jandarma ve Başsavcılık, Peker’in iddialarının bir bölümünü yalanlıyor. İçişleri Bakanlığı da açıklamaların iftira olduğunu belirtiyor.

Hepsini dinliyorum. Ve kafamda Hint yazar Rabindranath Tagore’nin şu sözü dönüp duruyor:

“Tüm gerçeği söylemedikçe, açık sözlü olmak kolaydır.”

Neyse...

İzleyenler bilir; Peker’in anlattıklarından biri de Beykoz Konakları’nda geçiyordu. İddiasına göre Tolga Ağar, restoran işletmecisi Nusret Gökçe ile telefonda tartışıp, silahını ateşlemişti. Peker, bu olayın Emir Sarıgül’ün evinde gerçekleştiğini ve üstünün örtüldüğünü ileri sürdü.

Peki, eğer doğruysa ne zaman yaşanmıştı bu olay?

Üçü de görevden alındı

“Dost Beykoz” adlı bir yerel yayın organı var. 18 Nisan 2020 gecesi “Beykoz Konakları’ndan silah sesleri duyuldu” başlıklı bir haber yayımladı. Şu satırlar yazıyordu:

“Emir Sarıgül’ün Beykoz Konakları’nda yer alan evinde arkadaşlarıyla parti düzenlediği ve bu partide büyük bir tartışma çıktığı iddia edildi. Komşuların olay yerinden aktardığı bilgilere göre söz konusu tartışmada silah sesleri de yükseldi.

Yükselen silah seslerinin ardından komşuların şikâyeti üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin inceleme yaptıkları belirtildi. Öte yandan bazı görgü tanıkları, site içerisinde yer alan iki destek güç polisinin olaya ilk müdahalede bulunduğunu, ekiplerin ise ihbarın üzerinden birkaç dakika geçmesinin ardından olay yerine geldiklerini bildirdi.”

Görünen o ki...

Sedat Peker’in açıklamalarına konu olan iddialar, bu haberle kesişiyordu.

Peker, silah seslerinin yükseldiği işte o tartışmaya polis müdürlerinin de tanık olduğunu ileri sürdü. İsim de verdi: İstanbul Emniyet müdür yardımcıları Cevdet Hürol Öztürk, Sunay Balıklıkaya ve Mehmet Sururi Saydam.

İddiaların doğruluğunu kanıtlamak yargının işi. Ben, başka ilginç bir gerçeği gündeme getireceğim.

Ama önce, şunu yazmasam olmaz:

Sedat Peker, “havaya ateş etti” suçunu Sarıgül’ün şoförünün üstlendiğini öne sürdü. Hatta o kişinin cezaevine girdiğini dahi iddia etti. Halbuki bu, ceza kanunundaki “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasını” ilgilendirir ve Türkiye pratiğinde bu suçtan tutuklama yapılmaz. Haliyle, Peker’in bu iddiası da bende şüphe uyandırdı.

Neyse, asıl konuma geleyim...

Soru şu: Peker’in kapatıldığını öne sürdüğü bu olaya tanık polis müdürlerine ne oldu?

Ne dedim: Olayın Nisan 2020’de yaşandığı ileri sürüldü.

Üç ay sonra ise yani temmuzda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde birçok atama gerçekleşti. Ve işte iddialara konu olan Üç il Emniyet müdür yardımcısı da o gün görevden alındı, başka yerlere gönderildi. Buna göre Cevdet Hürol Öztürk Küçükçekmece’ye, Sunay Balıklıkaya Konya’ya ve ilginçtir Mehmet Sururi Saydam ise Elazığ’a tayin edildi.

Bu görevden almaların Sedat Peker’in anlattıklarıyla ilgisi olduğunu düşünmek istemiyorum. Peker’in tüm anlattıklarının da yalan olduğunun ortaya çıkmasını arzuluyorum. Ama işte saflık benimkisi, bugün Türkiye’de bu iddiaları hakkıyla soruşturacak bir yargı mekanizması maalesef yok.

YENİ VİDEODA KİMLER OLACAKTI?

Biliyoruz, AKP “Yalan Üretim Merkezi” videosunu sildi. Bilmediğimiz ise bu CHP animasyonunun perde arkasındaki bazı noktalar. AKP içinde sordum soruşturdum ve şu iddiaları duydum:

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımlanmadan önce bu videoyu izlememiş. İzleyince çok ağır konuşmuş ve video böylece kaldırılmış.

2- AKP’li yöneticilerin ve bakanların bazıları videoyu görmezden geldi. Bu, genel merkezin “paylaşın” talimatına rağmen olmuş.

3- Aslında üç bölümlük bir animasyon serisi düşünülüyormuş. İkinci bölümde Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu işlenecekmiş. Ama tüm proje çöpe atılmış.

4- İletişim Başkanlığı’nın onayı olmadan işleyen bir tanıtım süreciymiş. Bu da büyük rahatsızlık yaratmış. Tabii, burada “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın AKP’nin tanıtım stratejisiyle ne ilgisi olur” haklı sorusu da ayrıca tartışılmaya değer.

5- Animasyon projesinin önemli ayaklarından biri, AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı. Videoyu yapan ajansa tüm projeyi iptal emri veren ise onun başındaki Hamza Dağ olmuş.

6- Başta Ayvalı olmak üzere Hamza Dağ’ın ekibine bir süre medyaya çıkma yasağı getirilmiş. İhalelerin verildiği Ayvalı’nın anket şirketi de AKP içinde tartışılmaya başlanmış.

İFTAR BULUŞMASI PARKTAYDI

John Berger’in sözüdür: “Bütün fotoğraflar bize unuttuklarımızı anımsatmak için vardır.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in iftar buluşması da bir anımsatma yaptı aslında. Mütevazı masa, Erdoğan ve Bahçeli’nin Saray’a kurulan Özbek Otağı’ndaki iftar karesiyle karşılaştırıldı.

Peki, iki muhalefet liderinin iftar yemeği nerede yapıldı?

Öğrendim ki iftar için Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı tercih edildi. Park içinde, belediye başkanının misafirlerini ağırladığı yerde buluştu Kılıçdaroğlu ve Akşener.

Son bir not...

Akşener’in 37 yaşında, Fatih adlı bir oğlu var. Kılıçdaroğlu’nun iftar buluşması için Anneler Günü’nü de özellikle tercih ettiğini duydum.