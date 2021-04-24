Süleyman Soylu ile Barış Atay arasında sert tartışma
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında sosyal medya üzerinden sert tartışma yaşandı.
TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından Süleyman Soylu'nun yeğeninin son model araba ile videosunun çıkmasına Soylu'nun sözleriyle tepki gösterdi. Süleyman Soylu, Atay'ın sözleri karşısında çılgına döndü.
Sosyal medyada Süleyman Soylu'nun yeğeninin son model bir araba ile videosunun çıkmasına "Ohh paralar buralara gidiyormuş ooooooh" yazan ve Soylu'yu etiketleyen Barış Atay bir anda gündeme oturdu.
'SONRA AĞLIYORSUN ÇUKUR'
Atay'ın paylaşımına sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Çirkin yüzün, dilin 21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan gence dadandı Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Çukur'' ifadelerini kullandı.
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