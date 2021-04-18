Süleyman Soylu kızmıştı... Bugün denetim başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kısıtlamayı suistimal eden ikamet sahibi yabancılara yönelik ‘ikametini iptal ederim’ açıklamasının ardından Antalya'da polis bugün dünyaca ünlü sahilde denetim yaptı.
Antalya’da termometreler nisan ayının ortasında 32 dereceyi gösterdi. Bunun üzerine kısıtlamadan muaf tutulan turistler soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı. Bazı turistler bol bol güneşlenip denize girerken, bazıları da sahil bandında spor yapmayı tercih etti. Hava sıcaklığının artışından dolayı sahildeki turist artışı göze çarptı. Sahilin otellere yakın bölgelerinde turist yoğunluğu oluştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sokağa çıkma kısıtlamasını pasaportunu göstererek suistimal eden ikamet sahibi turistlere yönelik ‘ikametini iptal ederim’ açıklamasının ardından ise öğleden sonra 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili’nde polis sıkı denetim gerçekleştirdi.
Sahile inen ekipler, güneşlenip denize giren turistlerin pasaportlarını ve yerleşik olup olmadıklarını denetledi.
Pasaportunu otelinde unutan turistler otellerine gönderilirken, ülkeye yeni giriş yapmış ve vizesi bulunan turistler sorgulamanın ardından tatillerine devam etti. Polis, yoğunluk oluşan bölgelerde denize girmeyen turistlere de maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş'tan gençlere Kripto para uyarısı
- İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- İşkence görüntülerine tepki
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- Tartışılan öneri reddedildi
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı
- Bakanlık marka marka açıkladı: İşte güvensiz maskeler
- 128 milyar dolar nerede diyenleri hedef aldı
- İbrahim Kalın'dan 'Erkan Oğur' açıklaması: Üzüldüm