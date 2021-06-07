Süleyman Soylu, sigorta şirketini büyüttü

07 Haziran 2021 Pazartesi, 13:46

Suç örgütü lideri Sedat Peker, dün yayımladığı videoda, Soylu'nun sigorta şirketine değinerek, ''Şirketin yüzde 5 bin 700 büyümüş. 57 kat büyümüş. Erdal baba araba getirdiğinde 20 sene önce, sigortalattığında Erdal baba diyordun'' iddialarında bulunmuştu.

Peker'in iddialarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu’nun, 18 Ocak'ta yeni bir sigorta şirketi kurduğu ortaya çıktı. Böylece Soylu ailesi, son dönemde artan internet üzerinden sigorta satış pazarına adım attı.

'100 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ'

ANKA'dan Bora Erdin'in haberine göre şirketin faaliyet konusu içinde “e-sigorta hizmetleri sunmak” başlığı yer aldı. Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin kuruluş sermayesi ise 100 bin TL olarak belirlendi. Şirket hisseleri, Süleyman Soylu ve oğlu arasında eşit olarak bölündü.

PARANIN YARISI SOYLU'DAN

Şirketin yüzde 50 ortağı Engin Levent Soylu bir yıllığına şirket yönetim kurulu başkanı seçildi. Resmi kayıtlarda; “Beheri 100,00 Türk lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 50 bin Türk lirası Süleyman Soylu tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir” bilgisi yer aldı.

AYNI YER BELİRLENDİ

Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin adresi ise ailenin 1996’da kurduğu Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri ile aynı yer olarak belirlendi.

'NAMUSUMLA PARA KAZANIYORUM'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklama yaparken; sözü sigorta şirketine getirerek, "Benim bir sigorta şirketim var. Benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum” demişti.

THY İDDİASI

Suç örgütü lideri Sedat Peker daha önce de THY'nin sigorta işlerini Süleyman Soylu, Engin Levent Soylu ve Hamdiye Soylu’ya ait Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri şirketinin yaptığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Engin Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamada, "Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne THY ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir” denilmişti.