Süleyman Soylu'dan Metiner'e 'Bakara Suresi'yle yanıt!

19 Temmuz 2020 Pazar, 13:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Mehmet Metiner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı alıntılayarak 'Bakara Suresi'yle yanıt verdi.

Soylu paylaşımında, "Bakara 10 Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır." ifadesini kullandı. Soylu CNN Türk canlı yayınındaki videosunu da paylaşımına ekledi.

NE OLMUŞTU?

Dün CNN Türk'te katıldığı canlı yayında emniyet ve bakanlıklar içinde hâlâ FETÖ'cülerin olduğunu ifade eden Metiner'e canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki vermişti. Bunun üzerine Metiner, "Biz şamar oğlanı mıyız? Bizim onurumuz yok mu? Böyle bir siyaset, dava, hükümet şekli olabilir mi?" diye tepki göstermişti.

Bugün bir açıklama yayımlayan Metiner, "Cumartesi akşamı CNN Türk’te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum." ifadelerini kullanmıştı. Metiner'in bu açıklamasının ardından bir de "Kimse kusursuz değildir" şeklinde bir paylaşımı olmuştu.



Süleyman Soylu, Metiner'in açıklamasını alıntılayarak Bakara Suresi'nden ayetle yanıt verdi.