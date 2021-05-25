Süleyman Soylu'nun katıldığı canlı yayında kim ne kadar konuştu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Soylu'nun program boyunca gazetecilere soru sordurmaması dikkat çekti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının hedefinde yer alan ve istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın moderatörlüğünde açıklamalarda bulundu.
Soylu, yaklaşık olarak 3 saat süren program boyunca gazeteciler Veyis Ateş, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz ve Mehmet Akif Ersoy'ın konuşmasına ve soru sormasına engel oldu.
Soylu'nun sorulan sorulara kaçamak cevaplar verdiği programda, gazetecilerin konuşma süreleri şu şekilde:
- Veyis Ateş: 1 dakika 14 saniye
- Merdan Yanardağ: 2 dakika 38 saniye
- İsmail Saymaz: 3 dakika 17 saniye
- Mehmet Akif Ersoy: 54 saniye
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