Süleyman Soylu'nun tweetleri bu kez, "taciz" gerekçesiyle kısıtlandı
Twitter, daha önce "nefret içerikli" diyerek 2 tweetini kısıtladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu kez "taciz" uyarısı ile kısıtladı. Soylu'nun 2 tweeti daha kısıtlandı.
Sosyal medya platformu Twitter, İçişleri Başkanı Süleyman Soylu'nun iki paylaşımını daha kısıtladı.
Tweetlerden birinin kısıtlanma gerekçesinde "Taciz içeren davranış hakkında kuralların ihlal edildiği" yazarken diğer tweetin kısıtlanma gerekçesi ise "Nefret davranışı hakkında kuralları ihlal etti" şeklinde belirtildi.
Süleyman Soylu, dün akşam yaptığı paylaşımlarla Twitter'ın kısıtlamalarına tepki göstermiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kısıtlanan tweetinin ekran görüntüsünü paylaşmıştı.
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