Twitter “nefret içerikli” dedi, Süleyman Soylu aynı ifadeleri tekrar kullandı
Boğaziçi Üniversitesi önünde “Kabe fotoğraflarının yere serildiği” yönündeki iddiaların ardından LGBTİ+ bireyleri hedef alan, ardından Twitter tarafından “nefret içerikli” uyarısı yapılan tweetinin ardından bir paylaşım daha yaptı. Soylu, paylaşımında Twitter tarafından “nefret içerikli” olarak değerlendirilen “LGBT sapkınları” ifadelerine tekrar kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik sözlerini yineledi Soylu sosyal medya hesabından , "Tuzağa düşmeyin..." başlıklı paylaşım yaptı. Payalaşımında Twitter tarafından "nefret içerikli" uyarısı yapıaln "LGBT sapkınları" ifadelerini yineleyen Soylu, şunları söyledi:
"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin... Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır."
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Başkanlık iflas etti
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
Video Haberler
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Başkanlık iflas etti
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu