Twitter “nefret içerikli” dedi, Süleyman Soylu aynı ifadeleri tekrar kullandı

02 Şubat 2021 Salı, 11:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik sözlerini yineledi Soylu sosyal medya hesabından , "Tuzağa düşmeyin..." başlıklı paylaşım yaptı. Payalaşımında Twitter tarafından "nefret içerikli" uyarısı yapıaln "LGBT sapkınları" ifadelerini yineleyen Soylu, şunları söyledi:

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin... Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır."