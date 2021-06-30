Sultangazi'de 17 yaşındaki genç, caddede yürürken silahlı saldırıya uğradı
Sultangazi'de bir kişi arkadaşlarıyla caddede yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iki bacağından vurulan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 17 yaşındaki Ersin Ş., arkadaşlarıyla caddede yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
İki bacağından vurulan Ş., kanlar içerisinde yere yığılırken, iki kişi olduğu öne sürülen saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ersin Ş.'nin yardımına arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Bez parçalarıyla iki ayağı bağlanarak kanaması durdurulmaya çalışılan Ersin Ş.'yi arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ersin Ş., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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