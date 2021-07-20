Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde facia: 5 ölü

Amasya Suluova Derinöz Baraj Gölü’nde facia yaşandı. Aynı aileden suda kaybolan 5 kişinin cansız bedenine dün ulaşıldı.

Mehmet Menekşe
20 Temmuz 2021 Salı, 02:00
Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde facia: 5 ölü
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçedeki Derinöz Baraj Gölü’nde meydana geldi. Böraj gölü kıyısına gelen ailenin küçük çocuğu Levent Cenik (3), suya düştü. Levent Cenik’in suda çırpındığını gören aile fertlerinden ablası Havvanur Cenik (9) ile babaanne Sultan Cenik (50), oğlu Emrullah Cenik (19) ve kızı Elif Semiz (28) de art arda suya girdi.

Suda 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Dalgıç ekipler aile fertlerinin cansız bedenlerine ulaştı. Bölge sakinleri baraj etrafında hiçbir uyarı levhasının ve güvenlik önlemlerinin olmamasına dikkat çekti. 


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