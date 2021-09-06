Süper Lig ekibi Konyaspor'dan Isaac Thelin açıklaması
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, sosyal medyadan Isaac Thelin transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, daha önce Kasımpaşa’da da forma giyen Anderlecht’in İsveçli golcüsü Isaac Thelin ile ilgileniyordu.
Konyaspor, bugün resmi sosyal medya hesabından Thelin transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Bugün imza atılması beklenen Isaac Thelin transferi, basında çıkan 'transfer bitti' haberleri sonrası menajerinin fiyat yükseltmesi sonucu tarafımızca iptal edilmiştir. Konyaspor'umuzun finansal yapısını görmezden gelerek adım atmama kararlılığımız sürecektir."
Golcü oyuncu, kariyerinde İsveçte Norrköping ve Malmö, Fransa'da Bordeaux, Belçika da Anderlecht ve Waasland Beveren, Almanya'da Bayer Leverkusen ve son olarak Türkiye'de Kasımpaşa formalarını giydi.
BİLGİLENDİRME— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) September 6, 2021
Bugün imza atılması beklenen Isaac Thelin transferi, basında çıkan 'transfer bitti' haberleri sonrası menajerinin fiyat yükseltmesi sonucu tarafımızca iptal edilmiştir. Konyaspor'umuzun finansal yapısını görmezden gelerek adım atmama kararlılığımız sürecektir. pic.twitter.com/7mFspptcQ6
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