Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Junior Caiçara'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

İstanbul Başakşehir Kulübü, Junior Caiçara'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu etik dışı paylaşımlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:31
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Junior Caiçara'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
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Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Junior Caiçara'nın sosyal medya paylaşımları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."


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