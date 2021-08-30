Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Junior Caiçara'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:31

Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Junior Caiçara'nın sosyal medya paylaşımları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."