Beşiktaş'ta N'Sakala sahalara geri döndü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanda Gaziantep FK maçında baygınlık geçiren N'Sakala da yer aldı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Gaziantep FK müsabakasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan N’Sakala da çalışmalarda yer aldı.
Milli takımlara giden futbolcuların yer almadığı, basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman, orta-şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, bu akşam saat 17.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.
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