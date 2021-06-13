Süper Lig ekiplerinin istediği Metehan Mimaroğlu için Altınordu servet istedi
TFF 1. Lig'de geçtiğimiz yıl başarılı bir performans sergileyen Metehan Mimaroğlu için Altınordu 10 milyon TL istedi.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken Metehan Mimaroğlu için büyük bedel biçti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, talip oldukları 26 yaşındaki sağ kanat için İzmir temsilcisinin 10 milyon TL bonservis ücreti talep ettiğini açıkladı.
Kırmızı-lacivertlilerin, 2019-2020 sezonunun devre arasında 3'üncü Lig takımı Osmaniyespor'dan 50 bin TL karşılığında transfer ettiği, birkaç sezon öncesine kadar Bölgesel Amatör Lig'de oynayan Metehan için 10 milyon TL istemesi transfer başarısı olarak yorumlandı.
Adana Demirspor'un Altınordu yönetimine 1.5 milyon TL teklif ettiği, bonservis rakamının yüksek olması nedeniyle daha sonra transferden vazgeçtiği ifade edildi. Altınordu da oyuncuyu düşük bedelle satmama kararı aldı. Süper Lig ekiplerinden Fraport-Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un da listesinde yer alan Metehan, geçen sezon Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'da 8 gol, 7 asistle oynadı. Oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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