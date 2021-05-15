Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, sevincini sosyal medyada paylaştı
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu olan Beşiktaş, zafer sevincini sosyal medyada taraftarıyla paylaştı.
Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 2020-21 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, zaferini resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Siyah beyazlılar, 16. şampiyonluğunun sevincini "Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu şanlı Beşiktaş!" ifadesiyle paylaştı.
Beşiktaş'ın paylaşımı:
SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU ŞAMPİYONU ŞANLI BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/XciVHm7pwO— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2021
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