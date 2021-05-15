Süper Lig'de kritik maçların VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig'in final haftasında maçlarda görev alacak VAR hakemleri belli oldu.
Süper Lig'in son haftasında kritik maçların VAR hakemleri belli oldu.
Maçlarda görev alacak VAR hakemleri şöyle:
Göztepe - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
Kayserispor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
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