Süper Lig'de kritik maçların VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'in final haftasında maçlarda görev alacak VAR hakemleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:14
Süper Lig'de kritik maçların VAR hakemleri belli oldu
Abone Ol google-news

Süper Lig'in son haftasında kritik maçların VAR hakemleri belli oldu.

Maçlarda görev alacak VAR hakemleri şöyle:

Göztepe - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

Kayserispor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler