Süper Lig'de şampiyonluk gecesi; gol atan galip!

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 08:07

Süper Lig’de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş ve Galatasaray 81’er puanı paylaşırken siyah beyazlılar +2 averajla liderleriğine devam etti. Fenerbahçe 79 puanla 3. sırada yer aldı. Kupaya uzanacak takım bu akşam oynanacak maçlarda belli olacak. İşte 3 büyüklerin şampiyonluk senaryoları.

Süper Lig’de Denizlispor’un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor’a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.

Galatasaray’ın 3 farklı kazanması, Beşiktaş’ın 1 farklı kazanması durumunda (genel averajlar aynı olursa) toplamda kim daha çok gol attıya bakılacak.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş, Karagümrük’e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş’ın şampiyon olabilmesi için Göztepe’yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray’ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş’la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.

Beşiktaş’ın +44 averajına karşılık, Galatasaray’ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray’ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş’tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray’ın Malatyaspor’a, Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor’u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasraay’ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler