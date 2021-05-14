<p>Ligin final haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle:</p>
1

Ligin final haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle:

<p>Ersin Destanoğlu</p>
2

Ersin Destanoğlu

<p>Rosier</p>
3

Rosier

<p>Vida</p>
4

Vida

<p>Welinton</p>
5

Welinton

<p>N'skala</p>
6

N'skala

<p>Necip Uysal</p>
7

Necip Uysal

<p>Atiba</p>
8

Atiba

<p>Josef de Souza</p>
9

Josef de Souza

<p>Ghezzal</p>
10

Ghezzal

<p>N'koudou</p>
11

N'koudou

<p>Larin</p>
12

Larin

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