Süper Lig'de tarihe adını yazdıran krallar
Süper Lig'de geride kalan 63 sezonda 32'si Türk, 13’ü yabancı olmak üzere toplam 45 futbolcu "gol kralı" unvanını kazandı.
Süper Lig, geride bıraktığımız 63 sezonda birçok gol kralı çıkararak ligde damga vurduğu anları bizlere yaşattı.
Süper Lig, 2021-2022 sezonu yaz arasının ardından bu hafta başlıyor. 63 sezonda 32'si Türk, 13’ü yabancı olmak üzere toplam 45 futbolcu çıkaran ligimizde Metin Oktay, en fazla gol kralı olan futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor. Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu unvanı alarak, adını altın harflerle tarihe yazdırdı.
GOL KRALLARI GALATASARAY'DAN
Ligin en çok gol atan toplam 45 futbolcusu 18 ayrı takımdan çıktı. Galatasaray 17 kezle en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takım oldu.
Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Fenerbahçe 15, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.
Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor ve Hatayspor da birer kez gol kralı çıkardı.
GOL REKORU TANJU'DA
Lig tarihinin geride kalan 63 sezonunda, gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu unvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak.
Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti.
YABANCI KRALLAR
Lig tarihinde şimdiye dek 13 yabancı futbolcu, 14 kez gol kralı unvanını yakaladı.
Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı. Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, 1995-1996 sezonunda rakip fileleri 25 kez havalandırarak, gol krallığına ulaşan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı.
KOLTUK PAYLAŞIMI
Ligin geride kalan 63 yıllık tarihinde gol krallığı 3 kez paylaşıldı.
1975-1976 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan ile MKE Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay 17'şer golle, 1979-1980'de Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak gol kralları oldu.
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