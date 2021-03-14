Suriye'de iki ayrı noktaya füze saldırısı

14 Mart 2021 Pazar, 22:55

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı. Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

KUVEYRİS HAVAALANI'NDAN YAPILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'deki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

FIRAT KALKANI HAREKATI BÖLGESİNDE

Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı. Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.