Suriye'de iki ayrı noktaya füze saldırısı
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.
Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı. Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.
KUVEYRİS HAVAALANI'NDAN YAPILDI
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'deki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
FIRAT KALKANI HAREKATI BÖLGESİNDE
Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı. Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.
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