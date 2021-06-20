Suruç’ta sulama kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Suruç’a bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan birbiri ile akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüdü.
Birbirlerine sopa, bıçak, tabanca ve tüfekle saldıranları görenler, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi tüfek ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hikmet Gök ve Kavas Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan ve tedavisine devam edilen 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Mahalleyi giriş ve çakışa kapatarak yoğun önlem alan jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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