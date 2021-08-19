Milli basketbolcu Merve Aydın, Galatasaray'a transfer oldu
Survivor'da ünlüler takımında yarışan milli basketbolcu Merve Aydın, Galasatasaray'a transfer oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Merve Aydın'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'da Nissan Al-Qazeres Extremadura takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.
Kariyerinde 152 kez milli takım forması giyen Merve Aydın, Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fransa'da ise Nantes Reze Basket takımlarında da oynadı. Milli basketbolcu, son olarak TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer almıştı.
Açıklamada, "Merve Aydın'a 'Hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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